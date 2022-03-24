Galler - Avusturya maçını canlı izle! CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. Galler kendi saha ve seyircisi önünde Avusturya'yı ağırlıyor. Peki Galler - Avusturya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?