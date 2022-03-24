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Galler - Avusturya maçını canlı izle! CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. Galler kendi saha ve seyircisi önünde Avusturya'yı ağırlıyor. Peki Galler - Avusturya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-24 20:15:45
Galler - Avusturya maçını canlı izle! CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. Galler kendi saha ve seyircisi önünde Avusturya'yı ağırlıyor. Peki Galler - Avusturya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galler - Avusturya maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak.

Galler - Avusturya maçı UEFA TV'den naklen yayınlanacak. .

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