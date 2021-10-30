Galibiyet hasreti yeni teknik direktörle son buldu! Kasımpaşa: 2- Malatyaspor: 0
Süper Lig'in 2. haftasından bu yana galibiyet alamayan Kasımpaşa, 11. haftada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
2021-10-30 17:05:40
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etikten sonra henüz galibiyet alamayan Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 54. dakikada Sadiku ile 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 7'ye yükseltirken Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh
Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)