Galatasaraylı Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi. AA .