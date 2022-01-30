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Galatasaraylı Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

36 Dakika Önce
2022-01-30 16:13:17
Galatasaraylı Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi. AA .

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