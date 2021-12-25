DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öldürdüğü kişinin cesedini 100 km ön koltukta taşımış
İtalya'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Erdoğan: 'Türk Lirası, Türk Lirası... alışacaksınız buna'
Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?
Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları
Galatasaray Antalyaspor maç özeti | Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?
Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
Vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcılarından Dolar/TL açıklaması
Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Dilipak: ‘Topluma nazar (mı) değdi!’
Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet
Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

TIMETURK / SPOR / Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet

Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.

2 Saat Önce
2021-12-25 20:19:20
Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Djamel Belmadi tarafından belirlenen 28 kişilik kadroya Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.

Manchester City'den Riyad Mahrez, Olimpik Lyon'dan Islam Slimani, Milan'dan Ismael Bennacer, West Ham United'dan Said Benrahma gibi isimlerin davet edildiği kadroda Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise yer almadı.

Kamerun'un ev sahipliğinde 9 Ocak-6 Şubat 2022'de düzenlenecek turnuvada E Grubu'nda yer alan son şampiyon Cezayir, Fildişi Sahili, Sierra Leone ve Ekvator Ginesi ile mücadele edecek.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Rais M'Bolhi (El İttifak), Alexandre Oukidja (Metz), Moustapha Zeghba (Damac)

Defans: Djameleddine Benlamri (Katar), Aissa Mandi (Villarreal), Mohamed Amine Tougai, Ilyes Chetti, Abdelkader Bedrane (Esperance), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Youcef Atal (Nice), Houcine Benayada (Etoile du Sahel), Mohamed Reda Halaimia (Beerschot), Mehdi Tahrat (El Gharafa)

Orta saha: Ismael Bennacer (Milan), Ramiz Zerrouki (Twente), Adem Zorgane (Charleroi), Haris Belkebla (Brest), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Sofiane Bendebka (El Fetih)

Forvet: Riyad Mahrez (Manchester City), Adam Ounas (Napoli), Youcef Belaili (Kulüpsüz), Said Benrahma (West Ham United), Yacine Brahimi (El-Rayyan), Farid Boulaya (Metz), Islam Slimani (Olimpik Lyon), Baghdad Bounedjah (El Sadd), Mohamed Amine Amoura (Lugano) AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş