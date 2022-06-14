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TIMETURK / SPOR / Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda saat 19.05’te gerçekleştirildi.

1 Saat Önce
2022-06-14 22:48:49
Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı neticesinde görevi devralan yönetim kurulunun görev bölümü şöyle şekillendi:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz .

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