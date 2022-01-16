Galatasaray yenildi mi? Hatayspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı?
Süper ligde heyecan dorukta. Bu hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray 3 puan için sahaya çıktı.....Galatasaray kaçıncı sırada? Hatayspor kaçıncı?İşte ilginç pozisyonların yaşandığı maçın sonucu ve gol dakikaları......
2022-01-16 22:21:06
Süper ligde birbirinden heyecanlı ve birbirinden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor.....
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 4-2 yendi.
Maçın gol dakikaları
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
90. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.
Galatasaray kaçıncı sırada?
Galatasaray 27 puanla 13. sırada
Hatayspor kaçıncı?
35 puanda buluhah Hatayspor ise 3. sırada
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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