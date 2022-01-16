Galatasaray yenildi mi? Hatayspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı?

Süper ligde heyecan dorukta. Bu hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray 3 puan için sahaya çıktı.....Galatasaray kaçıncı sırada? Hatayspor kaçıncı?İşte ilginç pozisyonların yaşandığı maçın sonucu ve gol dakikaları......