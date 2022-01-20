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TIMETURK / SPOR / Galatasaray yenildi mi? Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu

Galatasaray yenildi mi? Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu

Galatasaray'ın kaç puanı var? Kasımpaşa kaçıncı sırada? Galatasaray-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? İşte önemli 3 puan için sahaya çıkan Galatasaray-Kasımpaşa'nın maç performansı

2 Saat Önce
2022-01-20 22:05:17
Galatasaray yenildi mi? Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu

Galatasaray bu hafta evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Moral ve motivasyon bulmak için sahaya çıkan Sarı Kırmızılı ekip 3 puan için ter döktü.

Galatasaray'ın kaç puanı var? Kasımpaşa kaçıncı sırada? Galatasaray-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? İşte önemli 3 puan için sahaya çıkan Galatasaray-Kasımpaşa'nın maç performansı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan maçta kritik dakikalar yaşandı

Galatasaray-Kasımpaşa maçını kim yönetti?

Kritik mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan üstlendi.VAR hakemi olarak Özgür Türkalp görev yaptı.

Maçın gollerini kim attı?
Maçın golleri şöyle:
39 dakika Halil Dervişoğlu
45+2 Ryan Donk
60 Umut Bozok
90+3' Kevin Varga

Maçta kadrolar şöyle oluştu?

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Ahmet Çalık unutulmadı

Geçen hafta Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat eden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, Nef Stadyumu'nda unutulmadı.Çalık için kulüp tarafından hazırlanan video yayınlanırken, taraftarlar Çalık lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalırken, 5'inci dakikada ise Çalık için tezahürat yaptı. 5'inci dakikada sahadaki herkes maçı bırakarak, Ahmet Çalık'ı alkışladı.

Galatasaray kaçıncı?

13. sırada bulunan Sarı Kırmızılı ekibin 27 puanı bulunuyor

Kasımpaşa kaçıncı?

15. sırada bulunan Kasımpaşa'nın ise 24 puanda .

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