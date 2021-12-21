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TIMETURK / SPOR / Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı

Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı

Adana Demirspor - Galatasaray maçının sonucu? Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor Galatasaray maçı ne oldu?

1 Saat Önce
2021-12-21 22:09:33
Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı

Adana Demirspor - Galatasaray maçının sonucu? Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor Galatasaray maçı ne oldu?
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maça eski takımına 2 gol birden atan Yunus Akgün damgasını vururken sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de bir darbe daha yedi ve kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

Adana Demirspor- Galatasaray maçının golleri?

53 ve 58'inci dakikalarda Yunus Akgün Adana Demirspor'un gollerini attı.

Galatasaray'ın kaç puanı var?

Galatasaray bu mağlubiyetle birlikte 11. sırada ve 24 puana sahip

Adana Demirspor kaçıncı sırada?

Adana Demirspor puanını 297a çıkarırken ligde 4. sırada yer alıyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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