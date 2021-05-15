Galatasaray yenerse şampiyon olur mu? GS yenip Beşiktaş berabere kalırsa şampiyon Galatasaray mı olur?

Galatasaray yenerse şampiyon olur mu? GS yenip Beşiktaş yenilirse şampiyon Galatasaray mı olur? Süper Lig'de şampiyonun belli oolacağı son dakikalara girildi. Galatasaray 72. dakika itibari ile rakibi Yeni Malatyaspor'u 2-1 yeniyor. Beşiktaş ise Göztepe ile 70. dakika itibari ile 1-1 berabere. Peki maçlar böyle biterse şampiyon Galatasaray mı olacak? GS yenerse BJK berabere kalırsa şampiyon Galatasaray mı olacak?

Galatasaray yenerse şampiyon olur mu? GS yenip Beşiktaş yenilirse şampiyon Galatasaray mı olur? Süper Lig'de şampiyonun belli oolacağı son dakikalara girildi. Galatasaray 72. dakika itibari ile rakibi Yeni Malatyaspor'u 2-1 yeniyor. Beşiktaş ise Göztepe ile 70. dakika itibari ile 1-1 berabere. Peki maçlar böyle biterse şampiyon Galatasaray mı olacak? GS yenerse BJK berabere kalırsa şampiyon Galatasaray mı olacak?

Son haftada puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj

1 Beşiktaş 81 44

2 Galatasaray 81 42

3 Fenerbahçe 79 30

Galatasaray yenerse şampiyon olur mu?

Şampiyonluk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda bulunuyor. İki takımın puanları eşit sonlanırsa takımların ikili averajına bakılacak. Beşikrtaş ile Galatasaray'ın ikili averajı eşit durumda. Takımların genel averajına bakılacak. Beşiktaş son haftaya girilirken 44 averajda, Galatasaray ise 42 averajda. Peki Galatasaray şampiyon olması için kaç gol atmalı? Beşiktaş ile Galatasaray 3 puan alırsa Galatasaray'ın şampiyon olabilmek için 3 gol farkla kazanması gerekecek.

İkili averajlar da eşit olursa

İkili averajda eşit olan iki takım genel averajda da eşit olursa bu kez en çok gol atan takım şampiyon olacak. Ligin geride kalan diliminde Beşiktaş 87 gol atarken, Galatasaray ise 77 gol attı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Galatasaray ligin son haftasında Yeni Malatyaspor karşısında kazanır, Beşiktaş puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyon oluyor. Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse sarı kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray en az 4 farklı, Beşiktaş en fazla 1 farklı kazanırsa sarı kırmızılılar genel averajla 23'üncü şampiyonluğuna kavuşacak. Beşiktaş tek farklı, Galatasaray üç farklı kazanırsa averaj eşitleniyor. Bu durumda toplam gol sayısına bakılacak ve Beşiktaş şampiyonluğuna ilan edebilecek.

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