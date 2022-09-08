Galatasaray üç yeni isim için harekete geçti

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mathias Ross Jensen

Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Milot Rashica

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Yusuf Demir ve Ross'u, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

İki futbolcunun yapılacak son görüşmelerin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien'de başlayan Yusuf Demir, sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Barcelona'da forma giydi.

Savunmanın ortasında görev yapan Danimarkalı 21 yaşındaki futbolcu Mathias Ross ise ülkesinin Aalborg takımında forma giyiyor. AA .