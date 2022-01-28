Galatasaray Tuzlaspor maç özeti | Tuzlaspor Galatasaray maçı gollerini kim attı?

Galatasaray Tuzlaspor maç özeti | Süper Toto Süper Lig maçlarında durağan seyredeceği düşünülen maçın sonucu 6-2 bitti. Sarı kırmızılı taraftarlar için üzücü geçen maçı Tuzlaspor kazandı. Küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray oyuncularından hangisi gol attı? Galatasaray Tuzlaspor kırmızı kartlar, oyuncular ve maç özeti...

Galatasaray Tuzlaspor maç özeti | Süper Toto Süper Lig maçlarında durağan seyredeceği düşünülen maçın sonucu 6-2 bitti. Tuzlaspor Galatasaray maçı gollerini kim attı?

Galatasaray Tuzlaspor maç özeti

Sarı-kırmızılı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Tuzlaspor'un gollerini Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydederken, Galatasaray'ın golleri ise Onat Kutay Kurt (kendi kalesine) ile Ömer Bayram attı.

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

İspanyol teknik adam ile Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, hazırlık müsabakasında da Tuzlaspor'a yenildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı.

Ligde son 12 maçının sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının 3 puan üzerinde, 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Altaş Denizlispor'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu lider bitirdi ve doğrudan son 16 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

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