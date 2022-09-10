Galatasaray transfer etti, ortalık karıştı! Sözleşmedeki madde açıklandı

Süper Lig devinin kadrosuna kattığı genç oyuncu Yusuf Demir (soldan ikinci) için taraftarlar tepki gösterdi. Kulüp cephesi transferin ardından sözleşmede yer alan özel maddeyi açıkladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yaz transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira transferleriyle adından söz ettirdi.

Türkiye'de transfer ve tescil dönemi sona erdi. Galatasaray kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira ve Dries Mertens'le Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Süper Lig devinin yeni transferi sonrası ortalık karıştı. Genç futbolcunun kulübü sözleşmede yer alan özel maddeyi duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan oldu.

OKAN BURUK'TAN YUSUF DEMİR TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Yusuf Demir'in yabancı statüsünde sayılmasına tepki gösterdi. Okan Buruk bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için en büyük zorluk 3 Türk kuralı. Yusuf geldi ancak yabancı statüsünde. Bir yandan bakınca her şeyi Türk olan bir oyuncu ama burada neden yabancı olarak oynuyor bunu anlamak zor. Bence bunun da değişmesi gerekiyor. Kural sebebiyle birçok şeyi denemek zorunda kalacağız. Hepsinde baştan hesaplamak gerekiyor. Orada da bazen hiç beklemediğin oyuncuyu bile sahaya koyamayabiliyorsun."

RAPİD WİEN'DE TARAFTARLARDAN TEPKİ

Galatasaray'ın Yusuf Demir'i 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katması Rapid Wien taraftarlarının tepkisini çekti. Avusturya temsilcisinde taraftarlar, genç futbolcunun bonservisinin 4 yıla yayılmış şekilde 5 taksitte ödenecek olmasına tepki gösterdi. Rapid Wien'de kurmaylar gelen tepkiler sonrası bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldı.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından gelen tepkilere cevap verdi. 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Zoran Barisic, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz" dedi.

"GÜVENCE ALTINA ALDIK"

Galatasaray'la yapılan anlaşmada kendilerini güvence altına aldıklarını belirten Zoran Barisic, "Öncelikle bu kullandığımız bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız" açıklamasını yaptı.

BARCELONA'YA KİRALANDI

Vienna altyapısında yetişmesinin ardından Rapid Wien altyapısına giden Yusuf Demir, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Barcelona'da geçirdi. Barcelona, Yusuf Demir'i devre arasında Rapid Wien'e geri gönderdi. 19 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Milliyet, AA

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