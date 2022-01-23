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Galatasaray - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray kendi sahasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol severler arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-23 17:52:08
Galatasaray - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray kendi sahasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol severler arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Galatasaray - Trabzonspor maçı maçı 23 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen ve canlı yayınlanacak. .

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