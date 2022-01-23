Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor nerede? Galatasaray - Trabzonspor canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor dev derbide kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak zorlu maçta hakem Atilla Karaoğlan düdüğü çalacak. Düşme çizgisine yaklaşan sarı-kırmızılılar bu maçı kazanıp çıkış yakalamak istiyor.

Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, Galatasaray ve Trabzonspor 3 puanlık kozlarını paylaşacak. Galatasaray bu maçı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Lider konumda bulunan bordo mavililer ise mutlak galibiyet parolasıyla saha çıkacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Feghouli, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Peres, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Nwakaeme, Edin Visca, Cornelius

MAÇTAN NOTLAR

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.

Taktik savaşı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı, aynı zamanda iki taktik ustasının kapışmasına sahne olacak. Yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, kritik mücadelede farkını ortaya koymaya kararlı. İspanyol teknik adam oyuncularıyla kısa bir görüşme yaparak, "Geride kalan maçlardan gerekli dersleri çıkarıp yaşananları unutmalıyız. Artık her maç yeni bir final. Galatasaray kalitesine yakışan oyunu, hem hücumda hem de savunmada ortaya koymak zorundayız. Eğer Trabzonspor maçından istediğimiz sonucu alabilirsek, yepyeni bir sayfa açar ve tekrar çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı. .