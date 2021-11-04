DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
New York’ta hayatını kaybeden aşısız ulaşım çalışanlarının aileleri tazminat alamayacak
Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı
Yunanistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Fransız ve İngiliz bakanların görüşmesinde balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulunamadı
Sudan Ordusu Komutanı Burhan 4 bakanın serbest kalmasına karar verdi
Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkına döndü
Taliban, grubun içine sızmalar olduğunu iddia ediyor
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları, 5 bini geçmeye başladı
PKK'da Mazlum Kobani'nin yerine Mahmut Reş geçti
Yunanistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
Elektronik Ürün Senedi'nin avantajları
BM Genel Sekreteri Sudan ordusu komutanına anayasal düzene dönüş çağrısı yaptı
Uluslararası piyasalar nereden nereye
Asteroid dünyayı teğet geçti!
Huzur İslam'da mutluluk İstanbul’da

TIMETURK / SPOR / Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkına döndü

Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkına döndü

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran bir muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle şaşkınlık geçirdi.

2 Saat Önce
2021-11-04 21:18:21
Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkına döndü

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan ilginç anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maç öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü. Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan muhabirin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş