Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray hazırlık maçı sonuçları
Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Serei A ekiplerinden Salernitanaile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın mücadelesi devam ediyor. Peki ama Galatasaray - Salernitana maçının gollerini kim attı, maç nasıl sonuçlandı? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler vardı? İşte merak edilen detaylar ve daha önceki Galatasaray hazırlık maçı sonuçları...
2022-07-28 11:46:45
Serei A ekiplerinden Salernitanaile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın mücadelesi devam ediyor. Peki ama Galatasaray - Salernitana maçının gollerini kim attı, maç nasıl sonuçlandı? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler vardı? İşte merak edilen detaylar ve daha önceki Galatasaray hazırlık maçı sonuçları...
Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
11. dakikada Salernitana'ya transfer olan Erik Botheim'in golüyle İtalyanlar 1-0 öne geçiyor.
13.dakikada ise Haris Seferovic Galatasaray'a bir gol kazandırıyor ve maç 1-1 oluyor.
Galatasaray'ın il 11'inde kimler var?
Galatasaray'ın Salernitana maçı ilk 11'inde;
Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Oğulcan, Seferovic yer aldı.
Galatasaray hazırlık maçı sonuçları
9 Temmuz Cumartesi:
20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
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