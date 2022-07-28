Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray hazırlık maçı sonuçları

Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Serei A ekiplerinden Salernitanaile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın mücadelesi devam ediyor. Peki ama Galatasaray - Salernitana maçının gollerini kim attı, maç nasıl sonuçlandı? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler vardı? İşte merak edilen detaylar ve daha önceki Galatasaray hazırlık maçı sonuçları...

Serei A ekiplerinden Salernitanaile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın mücadelesi devam ediyor. Peki ama Galatasaray - Salernitana maçının gollerini kim attı, maç nasıl sonuçlandı? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler vardı? İşte merak edilen detaylar ve daha önceki Galatasaray hazırlık maçı sonuçları...

Galatasaray - Salernitana maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

11. dakikada Salernitana'ya transfer olan Erik Botheim'in golüyle İtalyanlar 1-0 öne geçiyor.

13.dakikada ise Haris Seferovic Galatasaray'a bir gol kazandırıyor ve maç 1-1 oluyor.

Galatasaray'ın il 11'inde kimler var?

Galatasaray'ın Salernitana maçı ilk 11'inde;

Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Oğulcan, Seferovic yer aldı.

Galatasaray hazırlık maçı sonuçları

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)