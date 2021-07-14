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TIMETURK / SPOR / Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.

42 Dakika Önce
2021-07-14 17:43:10
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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