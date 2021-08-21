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Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı
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TIMETURK / SPOR / Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı

1 Saat Önce
2021-08-21 17:04:46
Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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