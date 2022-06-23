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TIMETURK / SPOR / Galatasaray Okan Buruk ile resmen anlaştı

Galatasaray Okan Buruk ile resmen anlaştı

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

1 Saat Önce
2022-06-23 11:24:52
Galatasaray Okan Buruk ile resmen anlaştı

Domenec Torrent ile yolları ayıran Galatasaray Okan Buruk ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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