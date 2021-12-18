DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kardeşlerim 33. bölüm kesintisiz izle | Kardeşlerim 33. bölüm tek parça hd izle!
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?
İzmir'de maden ocağında göçük; 22 yaralı
TUSAŞ’tan uydu ihracatı açıklaması
Melih Saatçı
TOGG'un yeni logosunu kim tasarladı? TOGG logosunun anlamı nedir?
Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçı kaç kaç bitti? Adanademirspor kaçıncı?
Milli otomobile kadın eli değdi
2021 imam hatiplerin yılı
Türksat 5B: Geri sayım başladı! Bakanlıktan açıklama
Aşk Mantık İntikam 26. bölüm tek parça full hd izle
Bakan Nebati, banka yöneticileriyle toplantı yaptı; TBB'den açıklama
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı
17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aziz 8. bölüm fragmanı izle | “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!”

TIMETURK / SPOR / Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı? Galatarasay kaçıncı? Başakşehir'in kaç puanı var

10 Dakika Önce
2021-12-18 23:40:30
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının golleri

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Medipol Başakşehir'de kim kırmızı kart gördü?

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Galatasaray kaçıncı?

Galatasaray 24 puanla ligde 10'uncu sırada

Başakşehir'in kaç puanı var?

Medipol Başakşehir 3. sırada yer alıyor ve 29 puana sahip

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş