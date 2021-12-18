Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı? Galatarasay kaçıncı? Başakşehir'in kaç puanı var
2021-12-18 23:40:30
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının golleri
20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.
Medipol Başakşehir'de kim kırmızı kart gördü?
Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Galatasaray kaçıncı?
Galatasaray 24 puanla ligde 10'uncu sırada
Başakşehir'in kaç puanı var?
Medipol Başakşehir 3. sırada yer alıyor ve 29 puana sahip
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)