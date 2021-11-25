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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Marsilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Marsilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Temsilcisimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformunda yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-11-25 16:17:37
Galatasaray - Marsilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇINI CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, 5. hafta maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Marsilya maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Marsilya maçı TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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