Galatasaray - Marsilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Temsilcisimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformunda yayınlanacak?