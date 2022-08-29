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TIMETURK / SPOR / Galatasaray-Marsilya Maç Sonucu Nedir? GS-Marsilya Kaç Kaç Bitti?

Galatasaray-Marsilya Maç Sonucu Nedir? GS-Marsilya Kaç Kaç Bitti?

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Marsilya maçı nerede? Galatasaray Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında NEF Stadyumunda karşı karşıya geldi. Galatasaray/Marsilya maçı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

2 Saat Önce
2022-08-29 21:47:17
Galatasaray-Marsilya Maç Sonucu Nedir? GS-Marsilya Kaç Kaç Bitti?

Galatasaray-Marsilya Maç Özeti

Galatasaray 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci hafta mücadelesinde Marsilya'yı konuk etti. Maç NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. GS böylelikle gruptan çıkmayı garantiledi. Maça çok hızlı ve etkili başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.Feghouli 64'te 3-0 yaparken 68. dakikada Milik durumu 3-1'e getirdi. Ryan Babel oyuna girdiği gibi golü buldu: 4-1. İki dakika sonra Milik ağları havalandırdı: 4-2 mağlup edildi.

Galatasaray Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular

  • Fernando Muslera,
  • DeAndre Yedlin,
  • Taylan Antalyalı,
  • Alpaslan Öztürk,
  • Partick Van Aanholt,
  • Kerem Aktürkoğlu,
  • Ryan Babel,
  • Mustafa Muhammed,
  • İsmail Çipe,
  • Ömer Bayram,
  • Olimpiu Morutan,
  • Berkan Kutlu,
  • Işık Kaan Arslan,
  • Victor Nelsson,
  • Christian Luyindama,
  • Atalay Babacan,
  • Alexandru Cicaldau,
  • Marcao,
  • Barış Alper Yılmaz,
  • Emre Kılınç,
  • Halil Dervişoğlu,
  • Sofiane Feghouli,
  • Mbaye Diagne,
  • Sacha Boey, Berk Balaban

Marsilya Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular

NO

OYUNCU

POZİSYON

YAŞ

36

Ruben Blanco

KALECİ

27

16

Pau Lopez

KALECİ

27

1

Simon Ngapandouetnbu

KALECİ

19

23

Sead Kolasinac

DEFANS

29

7

Jonathan Clauss

DEFANS

29

99

Chancel Mbemba

DEFANS

28

15

Duje Caleta-Car

DEFANS

25

4

Samuel Gigot

DEFANS

28

23

Jordan Amavi

DEFANS

28

29

Pol Lirola

DEFANS

25

30

Nuno Tavares

DEFANS

22

5

Leonardo Balerdi

DEFANS

23

18

Souleymane Toure

DEFANS

19

38

Aaron Kamardin

DEFANS

20

0

Amay Caprice

DEFANS

18

42

Yakine Said M Madi

DEFANS

18

10

Dimitri Payet

ORTA SAHA

35

0

Kevin Strootman

ORTA SAHA

32

27

Jordan Veretout

ORTA SAHA

29

21

Valentin Rongier

ORTA SAHA

27

8

Gerson

ORTA SAHA

25

6

Matteo Guendouzi

ORTA SAHA

23

22

Pape Alassane Gueye

ORTA SAHA

23

31

Franco Tongya

ORTA SAHA

20

39

Jores Rahou

ORTA SAHA

19

34

Paolo Sciortino

ORTA SAHA

18

39

Bilal Nadir

ORTA SAHA

18

0

Alexis Sanchez

FORVET

33

13

Cedric Bakambu

FORVET

31

9

Arek Milik

FORVET

28

17

Cengiz Ünder

FORVET

25

0

Pedro

FORVET

22

11

Luis Suarez

FORVET

24

20

Konrad de la Fuente

FORVET

21

32

Salim Ben Seghir

FORVET

19

31

Ugo Bertelli

FORVET

19

12

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng

FORVET

22

37

Esey Gebreyesus

FORVET

18

46

Aylan Benyahia-Tani

FORVET

17

.

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