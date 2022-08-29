Galatasaray-Marsilya Maç Sonucu Nedir? GS-Marsilya Kaç Kaç Bitti?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Marsilya maçı nerede? Galatasaray Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında NEF Stadyumunda karşı karşıya geldi. Galatasaray/Marsilya maçı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-08-29 21:47:17
Galatasaray-Marsilya Maç Özeti
Galatasaray 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci hafta mücadelesinde Marsilya'yı konuk etti. Maç NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. GS böylelikle gruptan çıkmayı garantiledi. Maça çok hızlı ve etkili başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.Feghouli 64'te 3-0 yaparken 68. dakikada Milik durumu 3-1'e getirdi. Ryan Babel oyuna girdiği gibi golü buldu: 4-1. İki dakika sonra Milik ağları havalandırdı: 4-2 mağlup edildi.
Galatasaray Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular
- Fernando Muslera,
- DeAndre Yedlin,
- Taylan Antalyalı,
- Alpaslan Öztürk,
- Partick Van Aanholt,
- Kerem Aktürkoğlu,
- Ryan Babel,
- Mustafa Muhammed,
- İsmail Çipe,
- Ömer Bayram,
- Olimpiu Morutan,
- Berkan Kutlu,
- Işık Kaan Arslan,
- Victor Nelsson,
- Christian Luyindama,
- Atalay Babacan,
- Alexandru Cicaldau,
- Marcao,
- Barış Alper Yılmaz,
- Emre Kılınç,
- Halil Dervişoğlu,
- Sofiane Feghouli,
- Mbaye Diagne,
- Sacha Boey, Berk Balaban
Marsilya Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular
|
NO
|
OYUNCU
|
POZİSYON
|
YAŞ
|
36
|
Ruben Blanco
|
KALECİ
|
27
|
16
|
Pau Lopez
|
KALECİ
|
27
|
1
|
Simon Ngapandouetnbu
|
KALECİ
|
19
|
23
|
Sead Kolasinac
|
DEFANS
|
29
|
7
|
Jonathan Clauss
|
DEFANS
|
29
|
99
|
Chancel Mbemba
|
DEFANS
|
28
|
15
|
Duje Caleta-Car
|
DEFANS
|
25
|
4
|
Samuel Gigot
|
DEFANS
|
28
|
23
|
Jordan Amavi
|
DEFANS
|
28
|
29
|
Pol Lirola
|
DEFANS
|
25
|
30
|
Nuno Tavares
|
DEFANS
|
22
|
5
|
Leonardo Balerdi
|
DEFANS
|
23
|
18
|
Souleymane Toure
|
DEFANS
|
19
|
38
|
Aaron Kamardin
|
DEFANS
|
20
|
0
|
Amay Caprice
|
DEFANS
|
18
|
42
|
Yakine Said M Madi
|
DEFANS
|
18
|
10
|
Dimitri Payet
|
ORTA SAHA
|
35
|
0
|
Kevin Strootman
|
ORTA SAHA
|
32
|
27
|
Jordan Veretout
|
ORTA SAHA
|
29
|
21
|
Valentin Rongier
|
ORTA SAHA
|
27
|
8
|
Gerson
|
ORTA SAHA
|
25
|
6
|
Matteo Guendouzi
|
ORTA SAHA
|
23
|
22
|
Pape Alassane Gueye
|
ORTA SAHA
|
23
|
31
|
Franco Tongya
|
ORTA SAHA
|
20
|
39
|
Jores Rahou
|
ORTA SAHA
|
19
|
34
|
Paolo Sciortino
|
ORTA SAHA
|
18
|
39
|
Bilal Nadir
|
ORTA SAHA
|
18
|
0
|
Alexis Sanchez
|
FORVET
|
33
|
13
|
Cedric Bakambu
|
FORVET
|
31
|
9
|
Arek Milik
|
FORVET
|
28
|
17
|
Cengiz Ünder
|
FORVET
|
25
|
0
|
Pedro
|
FORVET
|
22
|
11
|
Luis Suarez
|
FORVET
|
24
|
20
|
Konrad de la Fuente
|
FORVET
|
21
|
32
|
Salim Ben Seghir
|
FORVET
|
19
|
31
|
Ugo Bertelli
|
FORVET
|
19
|
12
|
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng
|
FORVET
|
22
|
37
|
Esey Gebreyesus
|
FORVET
|
18
|
46
|
Aylan Benyahia-Tani
|
FORVET
|
17
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