Galatasaray-Marsilya Maç Sonucu Nedir? GS-Marsilya Kaç Kaç Bitti?

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Marsilya maçı nerede? Galatasaray Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında NEF Stadyumunda karşı karşıya geldi. Galatasaray/Marsilya maçı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Galatasaray-Marsilya Maç Özeti

Galatasaray 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci hafta mücadelesinde Marsilya'yı konuk etti. Maç NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. GS böylelikle gruptan çıkmayı garantiledi. Maça çok hızlı ve etkili başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.Feghouli 64'te 3-0 yaparken 68. dakikada Milik durumu 3-1'e getirdi. Ryan Babel oyuna girdiği gibi golü buldu: 4-1. İki dakika sonra Milik ağları havalandırdı: 4-2 mağlup edildi.

Galatasaray Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular

Fernando Muslera,

DeAndre Yedlin,

Taylan Antalyalı,

Alpaslan Öztürk,

Partick Van Aanholt,

Kerem Aktürkoğlu,

Ryan Babel,

Mustafa Muhammed,

İsmail Çipe,

Ömer Bayram,

Olimpiu Morutan,

Berkan Kutlu,

Işık Kaan Arslan,

Victor Nelsson,

Christian Luyindama,

Atalay Babacan,

Alexandru Cicaldau,

Marcao,

Barış Alper Yılmaz,

Emre Kılınç,

Halil Dervişoğlu,

Sofiane Feghouli,

Mbaye Diagne,

Sacha Boey, Berk Balaban

Marsilya Futbol Kadrosu – Takım Oyuncuları ve Futbolcular

NO OYUNCU POZİSYON YAŞ 36 Ruben Blanco KALECİ 27 16 Pau Lopez KALECİ 27 1 Simon Ngapandouetnbu KALECİ 19 23 Sead Kolasinac DEFANS 29 7 Jonathan Clauss DEFANS 29 99 Chancel Mbemba DEFANS 28 15 Duje Caleta-Car DEFANS 25 4 Samuel Gigot DEFANS 28 23 Jordan Amavi DEFANS 28 29 Pol Lirola DEFANS 25 30 Nuno Tavares DEFANS 22 5 Leonardo Balerdi DEFANS 23 18 Souleymane Toure DEFANS 19 38 Aaron Kamardin DEFANS 20 0 Amay Caprice DEFANS 18 42 Yakine Said M Madi DEFANS 18 10 Dimitri Payet ORTA SAHA 35 0 Kevin Strootman ORTA SAHA 32 27 Jordan Veretout ORTA SAHA 29 21 Valentin Rongier ORTA SAHA 27 8 Gerson ORTA SAHA 25 6 Matteo Guendouzi ORTA SAHA 23 22 Pape Alassane Gueye ORTA SAHA 23 31 Franco Tongya ORTA SAHA 20 39 Jores Rahou ORTA SAHA 19 34 Paolo Sciortino ORTA SAHA 18 39 Bilal Nadir ORTA SAHA 18 0 Alexis Sanchez FORVET 33 13 Cedric Bakambu FORVET 31 9 Arek Milik FORVET 28 17 Cengiz Ünder FORVET 25 0 Pedro FORVET 22 11 Luis Suarez FORVET 24 20 Konrad de la Fuente FORVET 21 32 Salim Ben Seghir FORVET 19 31 Ugo Bertelli FORVET 19 12 Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng FORVET 22 37 Esey Gebreyesus FORVET 18 46 Aylan Benyahia-Tani FORVET 17

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