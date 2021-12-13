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TIMETURK / SPOR / Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Muslera'nın durumu nasıl?

Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Muslera'nın durumu nasıl?

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlıların attığı golde Fernando Muslera'nın sakatlık yaşaması gözlerden kaçmazken buna tepki de gösterildi. Muslera'nın durumu nasıl? Sivasspor'un hangi hareketi tepki çekti?

34 Dakika Önce
2021-12-13 22:00:43
Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Muslera'nın durumu nasıl?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşması, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslera çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

Sivasspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sivastaki mücüadeleyi 1-0'lık galibiyetiyle kazanan Sivasspor önemli avantaj sağladı.

Sivasspor'un hangi hareketi tepki çekti?

Kırmızı-beyazlıların attığı golde Fernando Muslera'nın sakatlık yaşaması gözlerden kaçmazken buna tepki de gösterildi. Sivasspor'un maçın ardından yaptığı galibiyet paylaşımları Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Sivasspor'un golünü kim attı?

Sivassporun tek golünü Faycal Fajr'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Fernando Muslera'nın sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

Muslera'nın durumu nasıl?

"Az önce görüşme şansımız oldu ama durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra bilgi sahibi olacağız. Ciddi gibi gözüküyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama üzgünüz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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