Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kendi seyircisi önünde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-04 13:58:32
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kendi seyircisi önünde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ
Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk
GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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