Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kendi seyircisi önünde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?