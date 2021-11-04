DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?
2022 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolara geriledi
2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Türkoğlu dönemi
İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizinde yeni gelişme
İsrail, binlerce yeni sığınak inşa ediyor
''Gıda fiyatları 2011’den bu yana en yüksek seviyede''
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı?
Başak Demirtaş: Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik
BioNTech aşısında 3. doza başlandı
Şeker yerine keçiboynuzu unu kullanın

TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kendi seyircisi önünde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-04 13:58:32
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kendi seyircisi önünde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş