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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı yeniden mi oynanacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edecek?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı yeniden mi oynanacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edecek? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomıtiv Moskova'yı sahasında konuk etti. Zorlu maç 1-1 berabere biterken maç bitiminde kural hatası yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Maçın hakemi Rus temsilcisinin oyuncusu Dmitri Jivoglyadov'a 2 sarı kart gösterdi ancak oyuncuyu dışarı atmadı. Maçın ardından Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanır mı sorusu sorumaya başlandı.

18 Dakika Önce
2021-11-06 12:19:03
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı yeniden mi oynanacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edecek?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı yeniden mi oynanacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edecek? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomıtiv Moskova'yı sahasında konuk etti. Zorlu maç 1-1 berabere biterken maç bitiminde kural hatası yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Maçın hakemi Rus temsilcisinin oyuncusu Dmitri Jivoglyadov'a 2 sarı kart gösterdi ancak oyuncuyu dışarı atmadı. Maçın ardından Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanır mı sorusu sorumaya başlandı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı kendi sahasında ağırladı. Zorlu mücadele oldukça heyecanlı geçti. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçında hakem skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı yeniden mi oynanacak?

Maçta 90+1'de Kerem Aktürkoğlu'nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov pozisyonun hemen ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için tekrar sarı kart gördü.

Hakem Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov'a 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atmadı. Maçta kural hatası yapıolmış oldu. Yapılan kural hatası sonrası maçın yeniden oynanması gündeme geldi.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edecek?

Galatasaray'ın yaşanan bu kural hatasına nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın kural hatasını UEFA'ya taşıyacağı öğrenildi. UEFA'nın alacağı karara göre, maç tekrar edilebilir. Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerekirken Galatasaray'ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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