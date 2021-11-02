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TIMETURK / SPOR / Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak, kaç bilet satılacak?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak, kaç bilet satılacak?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak? Galatasaray 4 Kasım Perşembe akşamı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray zorlu mücadele öncesi TFF'ye başvuru yaparak maçın yüzde yüz seyirci kapasitesi ile oynanmasını talep etti. TFF 9 Kasım'da tüm maçların tam kapasite ile oynanmasına karar vermişti. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ne kadar seyirci alınacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına kaç bilet satılacak?

48 Dakika Önce
2021-11-02 12:57:02
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak, kaç bilet satılacak?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı seyirci kapasitesi | Maça kaç seyirci (taraftar) alınacak? Galatasaray 4 Kasım Perşembe akşamı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray zorlu mücadele öncesi TFF'ye başvuru yaparak maçın yüzde yüz seyirci kapasitesi ile oynanmasını talep etti. TFF 9 Kasım'da tüm maçların tam kapasite ile oynanmasına karar vermişti. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ne kadar seyirci alınacak? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına kaç bilet satılacak?

Galatasaray Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı 4 Kasım'da sahasında ağırlayacak. Bu zorlu maçta takımlarına tribünden destek vermek isteyen taraftarlar tribünlerin tam kapasiteyle dolup dolmayacağını merak ediyor.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite mi olacak?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırlayacağı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynamak istiyor. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. 4 Kasım'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray tribünlerin yüzde yüz dolmasını talep etti. Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu. TFF'nin konuyla ilgili gerekli yerlerle görüşmelerini yaptıktan sonra Galatasaray'a kısa süre içinde dönüş yapması bekleniyor.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına kaç kişi alınacak?

Galatasaray'ın stadı 52 bin kişi kapasitesinde. Eğer TFF onay verirse Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına 50 bin civarı seyirci alınması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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