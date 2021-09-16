Galatasaray - Lazio maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Grup maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor. Peki bu karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom'da sezon açılışı!

Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, bugün taraftarıyla buluşuyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak.

Galatasaray'da 3 eksik var

Galatasaray'da Arda, Barış ve Boey, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Feghouli ve Emre Kılınç için de Terim'in son ana kadar bekleyeceği bildirildi. Assuncao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih ise UEFA listesinde yok.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriç)

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele edecek olan Galatasaray grubun ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kritik Mücadele de Galatasaray ile Lazio Maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak olan maçı hakemi Slovenli Matej Jug yönetecek.

Karşılama Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve EXXEN TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.