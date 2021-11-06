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TIMETURK / SPOR / Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

9 Dakika Önce
2021-11-06 22:29:55
Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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