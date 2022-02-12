Galatasaray - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'un ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-02-12 17:49:27
Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'un ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray - Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Galatasaray - Kayserispor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Kayserispor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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