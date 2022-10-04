Galatasaray-Kastamonuspor Ziraat Türkiye kupası 3. tur maçı ne zaman? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Taraftarlar da Galatasaray-Kastamanuspor maçının tarihini merakla bekliyor.

Galatasaray-Kastamonuspor Ziraat Türkiye kupası 3. tur maçı ne zaman? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Taraftarlar da Galatasaray-Kastamanuspor maçının tarihini merakla bekliyor.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi tamamlandı. Kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Karadeniz temsilcisi GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.

Galatasaray-Kastamonuspor Ziraat Türkiye kupası 3. tur maçı ne zaman?

Galatasaray'ın seri başı olarak katıldığı kurada rakibi Kastamonuspor oldu. Galatasaray-Kastamonuspor maçının önümüzdeki haftalarda yapılması planlanıyor. Maçın başlangıç saatinin ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-GMG Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 18-19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak. Galatasaray-Kastamonuspor maçının net tarihi ise ilerleyen günlerde belirlenecek.

Kastamonuspor hakkında

Kastamonuspor, 18 Mart 1950 tarihinde yeşil-siyah renkleriyle kurulmuştur. O dönem şartlarında Kastamonuspor'un amatör kümede yer almasını sağlayan kurucular; Sabahattin Çelengil, Hasan Çırakoğlu, Vecdi İlhan, Kuddusi Akay, Alaaddin Himmetoğlu, Muhtar Yücebıyık, Avni Özbenli ve Fikret Ünal'dır.

Geçen süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu, futbola ilgiyi arttırmak için Anadolu projesini başlatır. Profesyonel ligde takımı olmayan illerde çalışma yapılarak bu illerdeki bazı takımlara 2.Türkiye Lig'ine bazılarını ise 3.Türkiye Lig'ine alacağını duyurur. Bu proje kapsamında Kastamonuspor'un profesyonel liglerde yer alma olasılığı ile 1964 yılında Çamspor ile Suspor birleşir. Çamsu Gençlik Spor Kulübü olarak Amatör Küme'de mücadelesini sürdürürken 1966 yılında Çamsu Gençlik Spor Kulübü, Kastamonu Spor Kulübü çatısı altına girer.

Yeni kurulan futbol takımı 1967-1968 sezonu için 2. Lig'de mücadele hakkı için başvurmuş ve bu başvuru da gerekli teminatların ödenmesi ve şartların oluşturulması ile dönemin federasyonu tarafından kabul edilerek takımın profesyonel liglerde mücadele hakkı tanınmıştır.

1967 yılından 1969 yılına kadar 2. Lig'de (bugün 1. Lig) mücadele eden Kastamonuspor, 1969 yılında düştüğü 3. Lig'de 1977 yılına kadar mücadele etmiş ve o sene 3. Lig'e (bugün 2. Lig) veda ederek amatör lige gerilemiştir. 1984-1985 sezonu öncesi yeniden 3. Lig'e dahil edilen Kastamonuspor, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında başarılı bir dönem geçirmiş, her iki sezon sonunda da bir üst lige çıkabilmek adına play-off mücadelesi vermiş ancak her iki sezonda rakiplerine karşı üstünlük kuramayarak üst lige çıkmayı başaramamıştır. 3. Lig'de mücadelesini 2012-2013 sezonuna kadar sürdüren Kastamonuspor, söz konusu yıl yer aldığı 3. Lig 1.Grup'ta son üç takım arasında yer alarak bir Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştür.

2013-14 Bölgesel Amatör Lig sezonunu 6. grupta on üçüncü tamamlayarak üst üste ikinci defa düşerek Kastamonu Süper Amatör Ligi'ne düşmüştür. Kastamonuspor'un yerel amatör lige düşmesi sonrası yeniden yapılandırma içerisine giren takım, ili 2014-2015 sezonunda BAL'da temsil edecek olan Tosya Belediyespor ile birleşme kararı almıştır. Birleşme kararının ardından BAL'a katılım süresinin kısıtlı bir zaman içerisinde sona erecek olması nedeniyle olağanüstü kongreyi gerçekleştiremeyen Kastamonuspor, isminin boşa çıkartılarak Tosya Belediyespor tarafından kullanılamaması nedeniyle yeni kulübün adı Kastamonu 1966 olarak değiştirilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Kastamonuspor 2014 yılı itibarıyla fesholunmuş ve birleşme ile birlikte Kastamonuspor 1966 şeklini almıştır.