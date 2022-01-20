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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Kasımpaşa maçını HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Kasımpaşa maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-20 19:13:33
Galatasaray - Kasımpaşa maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe saat 20:00'da başlayacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (1)

MuhammedBurak

Nerfe

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