Galatasaray - Kasımpaşa maçını HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-20 19:13:33
Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe saat 20:00'da başlayacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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Nerfe