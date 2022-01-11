Galatasaray, İspanyol teknik direktör Torrent ile anlaştı

Sarı-kırmızılı yönetim Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile anlaşma yapıldığını duyurdu. İspanyol hoca ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

Torrent'in sözleşmesinde opsiyon maddesi olduğu ve memnun kalınırsa yola devam edileceği öğrenildi.

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.

Yönetici Işıtan Gün, 59 yaşındaki hoca ile Başkan Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı. Dünkü gelişmenin ardından 'Yardımcı hoca' denilen Domenec Torrent, teknik direktör koltuğuna oturdu.

27 YAŞINDA BAŞLADI

Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe başladı. Palafrugell, Palamos ve Girona kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Guardiola'nın yardımcısı oldu.

Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.