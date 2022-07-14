Galatasaray'ın yeni transferi kimdir? Dylan Ennis kimdir?

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Dylan Ennis'i kadrosuna kattı. Dylan Ennis kimdir? Dylan Ennis kaç yaşında? Dylan Ennis hangi takımlarda forma giydi?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Galatasaray NEF, Gran Canaria'dan ayrılan Dylan Ennis ile kadrosunu güçlendirdiğini resmen açıkladı. Geçen sezon İspanya Ligi'nin önde gelen oyuncuları arasına adını yazdıran Kanadalı yıldız, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dylan Ennis kimdir?

26 Aralık 1991 tarihinde Kanada'da dünyaya gözlerini açtı. Dylan Ennis, kolej yıllarında sırasıyla Rice, Villanova ve Oregon formalarını terletti. Profesyonelliğe ise ilk olarak 2017 yazında Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega Basket'te adım atan Kanadalı oyuncu, kısa sürede ligin iddialı takımlarından Kızılyıldız'ın dikkatini çekti.

Sezon ortasında Kızılyıldız'a transfer oldu. Bu süreçte Sırbistan pasaportu alarak Sırp vatandaşı oldu. 1 sezonluk Kızılyıldız macerasında beklentilerin altında kalan yetenekli oyuncu, 2018 yazında İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza kadrosuna katıldı.

Yeni takımıyla başarılı bir performans sergileyen Ennis, ligin önde gelen oyuncularından biri oldu. Bir sonraki sezon MoraBanc Andorra'ya transfer olan yıldız, aynı istikrarı devam ettirerek Fransa Ligi'nin iddialı takımlarından AS Monaco'nun radarına girdi.

Monaco serüveni beklentilerin aksine kısa süren Kanadalı oyuncu, yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilmesinin ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı. Yeniden İspanya Ligi'ne dönen Dylan Ennis, daha önce 2017-18 sezonunda formasını terlettiği Casademont Zaragoza'yla anlaştı.

2019-20 sezonunda toplam 15 İspanya Ligi karşılaşmasında süre bulan Kanadalı oyuncu, bir sonraki sezonda da takımda kalarak performansını bir üst seviyeye çıkardı. 2020-21 sezonunda maç başına 15.7 sayı, 3.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele eden Ennis, EuroCup'ın iddialı ekiplerinden Gran Canaria'nın dikkatini çekti.

Son 2 sezonda sergilediği istikrarlı performansı Gran Canaria'da da sürdüren Ennis, takımının en skorer ismi olmayı başardı. Maç başına 15.3 sayı, 3.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla yıldızlaşan Dylan Ennis, kariyerini en az 1 sene boyunca Galatasaray formasıyla devam ettirecek. .