Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'a geldi.
2022-01-12 00:42:59
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuk için Domenec Torrent'le anlaştı. Sarı-kırmızılıların yeni hocası, İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki antrenörü İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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