Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuk için Domenec Torrent'le anlaştı. Sarı-kırmızılıların yeni hocası, İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki antrenörü İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.