Galatasaray'da başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in açıklamasından sonra taraftarlar da Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak sorusunu sormaya başladı. Peki Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimlerinde şimdiye kadar 3 isim adaylığını açıkladı. Peki Galatasaray'ın başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?

Galatasaray'da başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in açıklamasından sonra taraftarlar da Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak sorusunu sormaya başladı. Peki Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimlerinde şimdiye kadar 3 isim adaylığını açıkladı. Peki Galatasaray'ın başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?

Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'unda başkanlık seçimine adaylığını açıklayan isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Mustafa Cengiz'den de flaş bir karar geldi. Cengiz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'aday olmayacağım' dedi. Bu gelişmelerden sonra Galatasaray taraftarları da Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak? Galatasaray başkan adayları kimler sorusunu sornaya başladı.

Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?

Şu ana kadar 3 isim, resmen adaylığını duyurdu. Divan Kurulu Başkanlık görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas da seçimlerde adaylığını açıkladı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk, başkanlığa aday olduğunu açıklarken projelerini de duyurdu. 2021 yılı Haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde şimdilik 3 aday bulunuyor. Ancak bu sayının Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını açıklamalası ile artması da bekleniyor.

Mustafa Cengiz: Aday olmayacağım

Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da başkanlık seçimleri ne zaman?

Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.