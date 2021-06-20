Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ''Fatih Terim'' açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yarın sabah takımın başında idmanlara başlayacağını açıkladı.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.