Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? GS Şampiyonlar Ligi elemesinde hangi takımla oynayacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Ülkemizi Beşiktaş ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi belli oldu. Peki GS Şampiyonlar Ligi ön elemede hangi takımla oynayacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Ülkemizi Beşiktaş ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi belli oldu. Peki GS Şampiyonlar Ligi ön elemede hangi takımla oynayacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

PSV Eindhoven takımı hakkında

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.

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