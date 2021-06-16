DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi
Alesger: Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan-Türkiye arasında en yüksek seviye
İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi?
Gazetecilerin kavgası sürüyor: 'Şerefsiz'... 'yer misin yemez misin’
Sosyal medyada en iyi içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu
Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege'de var mı? Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir'de (deniz salyası) müsilaj var mı?
Karamollaoğlu'ndan cevap, Asiltürk'ten yeni açıklama
Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı
Kuraklık samanı da vurdu
Avustralya'da sel ve fareden sonra örümcek ağı baskını!
Kısa çalışma dönemi bitiyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rakibi belli oldu: Aslanlar Hollanda'ya gidiyor
Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
17 yıllık Airbus-Boeing çekişmesinde yeni gelişme
Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan türküleri neler?
  • TIMETURK /
  •  SPOR / 
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? GS Şampiyonlar Ligi elemesinde hangi takımla oynayacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? GS Şampiyonlar Ligi elemesinde hangi takımla oynayacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Ülkemizi Beşiktaş ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi belli oldu. Peki GS Şampiyonlar Ligi ön elemede hangi takımla oynayacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.06.2021 13:22:07
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? GS Şampiyonlar Ligi elemesinde hangi takımla oynayacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Ülkemizi Beşiktaş ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi belli oldu. Peki GS Şampiyonlar Ligi ön elemede hangi takımla oynayacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim?  Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

PSV Eindhoven takımı hakkında

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş