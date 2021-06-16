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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rakibi belli oldu: Aslanlar Hollanda'ya gidiyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

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16.06.2021 13:49:35
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rakibi belli oldu: Aslanlar Hollanda'ya gidiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek. 

PSV eşleşmeyi Türkçe bir paylaşımla duyurdu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleştiğini paylaşan PSV Eindhoven, 'Görüşmek üzere!' notunu ekledi.

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Galatasaray'ın paylaşımı

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Galatasaray'da resmi Twitter hesabı üzerinden eşleşme ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı ekip maç tarihleri hakkında bilgi verdi 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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