Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç gol atması gerekiyor? GS kaç gol atmalı?

Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç gol atması gerekiyor? Galatasaray kaç gol atarsa şampiyon olur? Galatasaray'ın kaç gole ihtiyacı var? Süper Lig'de süper finale saatler kaldı. Son haftada şampiyonu olacak takım belli olacak. Takımların şampiyonluklarını belki de bir gol değiştirecek. Galatasaray ile Beşiktaş'ın 81 puanı bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlar takımlarının nasıl şampiyon olacağını araştırmaya başladı. Averajla Galatasaray'ın üstünde bulunan Beşiktaş'ı geçmesi için Galatasaray'ın kaç gol fazla atması gerekiyor. Galatasaray 2 gol fazla atınca şampiyon olacak mı? Şampiyon olmak için GS kaç gol atmalı?

Süper Lig'de böylesi daha önce görülmemiş bir heyecan yaşanacak. Süper Lig'de son haftada şampiyonun kim olacağı belli olacak. Lider Beşiktaş averajla aynı puandaki Galatasaray'ın üstünde yer alıyor. Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada. 3 takımın da şampiyonluk iddaisı son maça kadar sürecek. Bitiş düdüğü ile maçlardan çıklacak sonuçla kimin şampiyon oalcağı belli olacak.

Taraftarlar da takımlarının hangi şartlarda şampiyon olacağını araştırmaya başladı. Galatasaray taraftarları da averajla üstün olan Beşiktaş'ı nasıl geçeceklerini araştırmaya başladı. Peki Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için kaç gol atması gerekiyor. GS şampiyon olmak için kaç gol fazla atmalı. Galatasaray kaç gol atarsa şampiyon olur? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları...

Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç gol atması gerekiyor?

Şampiyonluk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda bulunuyor. İki takımın puanları eşit sonlanırsa takımların ikili averajına bakılacak. Beşikrtaş ile Galatasaray'ın ikili averajı eşit durumda. Takımların genel averajına bakılacak. Beşiktaş son haftaya girilirken 44 averajda, Galatasaray ise 42 averajda. Peki Galatasaray şampiyon olması için kaç gol atmalı? Beşiktaş ile Galatasaray 3 puan alırsa Galatasaray'ın şampiyon olabilmek için 3 gol farkla kazanması gerekecek.

İkili averajlar da eşit olursa

İkili averajda eşit olan iki takım genel averajda da eşit olursa bu kez en çok gol atan takım şampiyon olacak. Ligin geride kalan diliminde Beşiktaş 87 gol atarken, Galatasaray ise 77 gol attı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Galatasaray ligin son haftasında Yeni Malatyaspor karşısında kazanır, Beşiktaş puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyon oluyor. Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse sarı kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray en az 4 farklı, Beşiktaş en fazla 1 farklı kazanırsa sarı kırmızılılar genel averajla 23'üncü şampiyonluğuna kavuşacak. Beşiktaş tek farklı, Galatasaray üç farklı kazanırsa averaj eşitleniyor. Bu durumda toplam gol sayısına bakılacak ve Beşiktaş şampiyonluğuna ilan edebilecek.

Galatasaray'ın 22 şampiyonluğu bulunuyor

Galatasaray, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 yıllarında şampiyon oldu.

Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu bulunuyor

Fenerbahçe, 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 yıllarında şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu bulunuyor

Beşiktaş 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 yıllarında şampiyon oldu.

Trabzonspor 'un 6 şampiyonluğu bulunuyor

Trabzonspor 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 yıllarında şampiyon oldu.

Bursaspor'un 1 şampiyonluğu bulunuyor

Bursaspor 2010 yıllarında şampiyon oldu.

İstanbul Başakşehir'in 1 şampiyonluğu bulunuyor

İstanbul Başakşehir 2020 yıllarında şampiyon oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.