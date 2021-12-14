Galatasaray'ın kalecisi kim olacak? Muslera kaç hafta yok?

Galatasaraylı kaleci Muslera sahalardan uzun süre uzak kalacak. Sivasspor deplasmanından ağır yara alan Galatasaray'a bir şok da Muslera'den gelmişti. Muslera'nın nesi var? Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?

Galatasaraylı kaleci Muslera sahalardan uzun süre uzak kalacak. Sivasspor deplasmanından ağır yara alan Galatasaray'a bir şok da Muslera'den gelmişti. Muslera'nın nesi var? Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?

Galatasaray, bu hafta da puan kaybederek şampiyonluk yolunda önemli bir yara daha aldı.

Sivasspor ile bu hafta karşılaşan Galatasaray'a bir şok da Muslera'dan geldi.

Muslera'nın nesi var?

Bu maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklanmıştı.Tecrübeli eldivenin 2-3 ay sahalardan uzak kalacağına yönelik açıklamalar yapılmasının ardından önemli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?

Sarı Kırmızılı ekipte Muslera sonrası dönem için arayış sürüşyor. GZT Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'a gözlerin çevrildiği iddialar arasında yer almıştı. Kocuk'u sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralayan Çotanaklar, Muslera'nın sakatlığıyla Okan'ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı.

Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması:

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, “Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz” şeklinde değerlendirme yaptı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.