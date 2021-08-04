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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye imza attı! İşte o isim

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye imza attı! İşte o isim

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının eski yıldızlarından İsmail Ar Fenerbahçe'ye transfer oldu.

1 Gün Önce
2021-08-04 13:28:37
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye imza attı! İşte o isim

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Galatasaray 'dan Fenerbahçe 'ye sürpriz transfer . Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının efsane oyuncusu İsmail Ar yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Kısa süre önce takıma veda eden 36 yaşındaki sporcu 14 sezondur Galatasaray forması giyiyordu.

Geçtiğimiz günlerde veda etmişti...

İsmail Ar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "10 Türkiye Süper Ligi, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Kıtalararası Dünya Şampiyonluğu, 8 yıl kaptanlık. 14 sezon ailem olan Galatasaray'a veda ediyorum. Ardımda güzel şeyler bıraktığıma, çok şey öğrendiğime inanıyorum. Galatasaray'ın engelliliğe, spora verdiği değer, yarattığı farkındalık için müteşekkirim" açıklamayla veda etmişti.

17 Ağustos depreminde iki ayağını kullanamaz hale geldi

İsmail Ar 1985 Yalova doğumlu. Yalova'nın Kazimiye Köyü'ndeki evinde depremi yaşayan Ar, enkazdan çıkarıldı fakat tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Liseyi bitirdikten sonra Alpaslan Erkoç'un 2005 yılında kurduğu Yalova Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında basketbola başladı. 2 yıl sonra Galatasaray'a transfer oldu. İsmail Ar Galatasaray ve Milli Takım'la sayısız başarıya imza attı.

(Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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