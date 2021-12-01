Galatasaray’ın efsane ismi Taffarel, Liverpool’da

Galatasaray’ın efsane ismi Claudio Taffarel, İngiltere'nin dünyaca ünlü kulübü Liverpool’un yeni kaleci antrenörü oldu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, “Ekibimize Taffarel’i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık” dedi.

Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu.

Liverpool, dün (30 Kasım) yaptığı açıklamada bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev alan Taffarel ile anlaşıldığını kamuoyuna duyurdu. 55 yaşındaki isim, son olarak Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev alıyordu.

Jürgen Klopp: ”Ekibimize Taffarel'i dahil

ederek çok önemli bir iş yaptık”

Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Kloop, Claudio Taffarel'in kaleci antrenörü olarak göreve başlaması hakkında yorumlarda bulundu. Kloop, “Aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bizim oyunumuz ve farklı bakış açışına sahip olmak istiyoruz. Alisson Becker ile konuştum. Çünkü dünyanın en iyi 2 kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık” dedi.

Claudio Taffarel'in kariyeri başarılar ile dolu

Brezilya Milli Takımı ile 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 1998'te ise dünya ikincisi olan kadronun en önemli parçalarından olan Claudio Taffarel, 1998 ile 2001 yılları arasında Galatasaray'ın kalesini korudu. Taffarel, lig şampiyonluklarının yanı sıra sarı-kırmızılı kulüpte UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci de yaşadı. Claudio Taffarel, 2011-2012 sezonunda ise Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak göreve başladı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transfer olmasında büyük pay sahibi olan Taffarel, 2016-2017 sezonuna dek sarı-kırmızılı kulüpte sayısız başarı kazandı. Brezilyalı çalıştırıcı, 2017-2018 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim'in çağrısına kulak vererek Galatasaray'a geri döndü ve yaklaşık bir buçuk sene daha sarı-kırmızılı kulüpte çalıştı.

Claudio Taffarel, son olarak Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Taffarel, milli takımda Liverpool'un kalecisi Alisson Becker ve Manchester City'nin kalecisi Ederson ile çalışma fırsatı yakaladı.

1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra ise sarı-kırmızılıların kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.

Taffarel, Brezilya Milli Takımı formasıyla 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, 1998'de de dünya ikinciliği elde etmişti.



Kaynak: medyascope.tv

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