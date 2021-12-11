Galatasaray'ın bugün maçı var mı? Galatasaray'ın maçı ne zaman? sorusu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray Süper Lig'de istediği başarıyı sergileyemedi. 23 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray alacağı galibiyetlerle şampiyonluk yarışandan kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig maçları...

Galatasaray'ın bugün maçı var mı? Galatasaray'ın maçı ne zaman? sorusu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray Süper Lig'de istediği başarıyı sergileyemedi. 23 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray alacağı galibiyetlerle şampiyonluk yarışandan kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig maçları...

Süper Lig'in 16. haftası Altay ile Atakaş Hatayspor arasına oynanan mücadele ile açıldı. Galatasaraylı taraftarlar da 11 Aralık'ta Galatasaray'ın maçının olup olmadığını merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devame den Galatasaray Lig'de istediği galibiyetleri alamadı.

Galatasaray'ın bugün maçı var mı?

Galatasaray'ın bugün (11 Aralık Cumartesi) Süper Lig maçı bulunmuyor. Galatasaray 13 Aralık Pazartesi günü Sivasspor ile karşılaşcak.

Bugün hangi takımın maçı var?

11 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de 4 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 16. hafta Cumartesi programı...

11.12.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

11.12.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

11.12.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

11.12.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

12 Aralık Pazar hangi takımın maçı var?

12.12.2021 13:30 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

12.12.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

12.12.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

13 Aralık Pazartesi hangi takımın maçı var?

13.12.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

13.12.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Galatasaray'ın kalan maçları

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig

GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig

FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig

ALTAY - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig

FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig

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