Galatasaray'ın bugün maçı var mı? Galatasaray'ın maçı ne zaman?
Galatasaray'ın bugün maçı var mı? Galatasaray'ın maçı ne zaman? sorusu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray Süper Lig'de istediği başarıyı sergileyemedi. 23 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray alacağı galibiyetlerle şampiyonluk yarışandan kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig maçları...
2021-12-11 12:39:44
Galatasaray'ın bugün maçı var mı? Galatasaray'ın maçı ne zaman? sorusu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray Süper Lig'de istediği başarıyı sergileyemedi. 23 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray alacağı galibiyetlerle şampiyonluk yarışandan kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig maçları...
Süper Lig'in 16. haftası Altay ile Atakaş Hatayspor arasına oynanan mücadele ile açıldı. Galatasaraylı taraftarlar da 11 Aralık'ta Galatasaray'ın maçının olup olmadığını merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devame den Galatasaray Lig'de istediği galibiyetleri alamadı.
Galatasaray'ın bugün maçı var mı?
Galatasaray'ın bugün (11 Aralık Cumartesi) Süper Lig maçı bulunmuyor. Galatasaray 13 Aralık Pazartesi günü Sivasspor ile karşılaşcak.
Bugün hangi takımın maçı var?
11 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de 4 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 16. hafta Cumartesi programı...
11.12.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11.12.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
11.12.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
11.12.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
12 Aralık Pazar hangi takımın maçı var?
12.12.2021 13:30 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
12.12.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
12.12.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
13 Aralık Pazartesi hangi takımın maçı var?
13.12.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
13.12.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
Galatasaray'ın kalan maçları
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig
ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig
GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig
ALTAY - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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