Galatasaray'ın başkanı kim oldu? Galatasaray Kulübü'nin yeni başkanı belli oluyor. Galatasaray'ın 38. başkanı yapılacak seçim ile belli olacak. Galatasaray'da başkanlık seçimi için Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan yarışıyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi 19 Haziran'a ertelenmişti. Peki Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın başkanı ne zaman belli olacak? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman sonuçlanacak?

Galatasaray'ın başkanı kim oldu? Galatasaray Kulübü'nin yeni başkanı belli oluyor. Galatasaray'ın 38. başkanı yapılacak seçim ile belli olacak. Galatasaray'da başkanlık seçimi için Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan yarışıyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi 19 Haziran'a ertelenmişti. Peki Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın başkanı ne zaman belli olacak? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman sonuçlanacak?

Galatasaray'ın yeni başkanı bugün belli oluyor. Galatasaray'da yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor seçime tahmini olarak katılımın 5 bin civarında olacağı bekleniyor. Mustafa Cengiz başkan olarak yarışmayacağını açıkladı. Galatasaray başkanılı seçiminde 5 isim başkan olmak için yarışacak. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için projelerini açıkladı. Peki Galatasaray'ın başkanı kim oldu? Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu?

GALATASARAY'IN BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray'da başkanlık seçimi saat 10.00'da başlayacak. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar devam edecek. Saat 15.00'ten sonra oy sayımına geçilecek ve Galatasaray'ın yeni başkanı belli olmuş olacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde Sarı-Kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Henüz başkanlık yarışını kazanan isim belli değil. Galatasaray başkanı kim oldu sorusunun yanıtı cevap bulunca haberimizi güncelleyeceğiz.

SEÇİM PANDEMİ NEDENİYLE SÜREKLİ ERTELENİYORDU

Bu seçimden önce, 14 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurul, Türkiye'de COVID-19 pandemisi önlemleri nedeniyle iptal edildi. 22/29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, pandemi tedbirleri sebebiyle 5 Mayıs'ta yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. 18 Mayıs'ta, yeni seçim tarihi 12/19 Haziran olarak belirlendi.

2021 GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yiğit Şardan

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Metin Öztürk

İbrahim Özdemir

MUSTAFA CENGİZ 'ADAY OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmama kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.