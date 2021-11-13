Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda?
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda? Galatasaray kadın voleybol takımı Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde kendi sahasında Nilüfer Belediye'yi ağırlayacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen voleybol tutkunları canlı yayının hangi kanalda olacağını araştırıyor. Burhan Felek'te saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma televizyondan canlı izlenebilecek.
2021-11-13 10:54:43
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda? Galatasaray kadın voleybol takımı Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde kendi sahasında Nilüfer Belediye'yi ağırlayacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen voleybol tutkunları canlı yayının hangi kanalda olacağını araştırıyor. Burhan Felek'te saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma televizyondan canlı izlenebilecek.
Voleybol takımlarının birbirinden heycanlı maçları kaldığı yerden devam ediyor. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta oynanacak. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediye ekibini konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi takımlar son hazırlıklarını tamamladı. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle
Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda?
Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maçı canlı olarak televizyondan yayınlanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hakemleri kim?
Zorlu mücadeleyi Ramazan Çevik ve Caner Çıldır'ın yönetecek.
Misli.com Sultanlar Ligi diğer maçlar
13 Kasım Cumartesi
13.30 Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
14.00 Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
16.30 PTT-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
14 Kasım Pazar
14.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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