Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda?

Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda? Galatasaray kadın voleybol takımı Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde kendi sahasında Nilüfer Belediye'yi ağırlayacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen voleybol tutkunları canlı yayının hangi kanalda olacağını araştırıyor. Burhan Felek'te saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma televizyondan canlı izlenebilecek.