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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

47 Dakika Önce
2022-01-08 14:52:04
Galatasaray - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Galatasaray - Giresunspor maçı bugün saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ PLATFORMDAN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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