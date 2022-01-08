Galatasaray - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-08 14:52:04
Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Galatasaray - Giresunspor maçı bugün saat 19:00'da oynanacak.
GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ PLATFORMDAN YAYINLANACAK?
Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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