Galatasaray - Gaziantep FK maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle

Süper Lig'in 11.haftanın pazar günün kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Futbolseverlerin arama motorundan bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Süper Lig'in 11.haftanın pazar günün kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Futbolseverlerin arama motorundan bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Barış, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK!

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.