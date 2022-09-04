Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK hakem kim? GS - Gaziantep FK canlı hangi kanaldan izlenir? GS - Gaziantep FK ilk 11 belli mi? İşte detaylar…