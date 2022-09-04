Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK hakem kim? GS - Gaziantep FK canlı hangi kanaldan izlenir? GS - Gaziantep FK ilk 11 belli mi? İşte detaylar…
2022-09-04 12:20:03
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray Nef Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği bu müsabakanın tarihi merak ediliyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçı hangi gün? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI İZLEME hangi kanal?
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.
Galatasaray - Gaziantep FK maç saati
Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.
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