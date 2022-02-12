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TIMETURK / SPOR / Galatasaray galibiyete hasret kaldı!

Galatasaray galibiyete hasret kaldı!

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.

1 Saat Önce
2022-02-12 21:02:52
Galatasaray galibiyete hasret kaldı!

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golünü 70. dakikada Cardoso, Galatasaray'ın golünü ise 85. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 29 puana yükselirken, Kayserispor ise 35 puana ulaştı.

Ligin 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kayserispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

SON 14 MAÇTA 1 GALİBİYET!

Kayserispor'la sahasında berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 14 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

TORRENT'İN GALİBİYETİ YOK!

Teknik direktör Domenec Torrent'in başında olduğu 5 maçtan sarı-kırmızılı takım 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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