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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 13.haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

31 Dakika Önce
2021-11-21 18:44:25
Galatasaray - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 13.haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar
Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Çıkış arayan iki dev Galatasaray ve Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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